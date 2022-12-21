МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о корректировке прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, против которых действуют западные санкции. Госдума продлила меры для защиты нарушаемых КИК прав российских резидентов

По действующему Налоговому кодексу прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, а если законом не предусмотрено ее участие в капитале, то на величину распределенной прибыли. Однако сейчас на многие российские компании и их дочерние компании за рубежом наложены санкции, что делает невозможным осуществление платежей, в частности, выплату дивидендов, пояснял в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента налоговой политики Минфина России Данил Волков.

Поэтому, по его словам, предлагается "изменить существующий порядок в отношении таких компаний и перенести срок отражения соответствующей прибыли КИК, которую сегодня невозможно уменьшить на выплачиваемые дивиденды, на тот момент, когда либо будут сняты санкции с соответствующей компании, либо до даты, когда будут выплачены соответствующие дивиденды, либо до даты ликвидации контролируемой иностранной компании (КИК)".

Принятый Госдумой в среду закон разрешает российским организациям, которые контролируют иностранные компании, в целях корректировок прибыли таких КИК учесть вместо дивидендов (распределенной прибыли) величину, равную сумме прибыли этой КИК, рассчитанной в соответствии со статьей 309.1 НК.

Но это будет возможно при выполнении сразу трех условий. Во-первых, против российской организации и (или) контролируемой ею иностранной компании недружественными России странами введены запреты или ограничения на проведение расчетов и осуществление сделок, которые препятствуют распределению прибыли и выплате дивидендов. Во-вторых, выплата дивидендов (распределенной прибыли), в том числе в неденежной форме, не производилась. В-третьих, компания не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне, входящей в утвержденный Минфином России перечень.

В целях применения корректировки российская организация должна ежегодно представлять в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль документы, подтверждающие размер прибыли КИК, и соблюдать вышеперечисленные условия. При несоблюдении хотя бы одного из них суммы прибыли КИК, которые ранее не были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль у контролирующего лица, подлежат учету за налоговый период, в котором перестало выполняться это условие.

В случае утраты российской организацией статуса контролирующего лица или принятия решения о ликвидации его самого или КИК суммы прибыли, которые ранее не были учтены, будут учитываться при определении налоговой базы такой организации за налоговый период, в котором произошла утрата статуса или принято решение о ликвидации. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные положения применяться в отношении порядка определения прибыли КИК в целях налогообложения за налоговые периоды 2022-2025 годов.