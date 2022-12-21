МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Госдума ратифицировала договор с Белоруссией по косвенным налогам

Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России.

В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).

При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.

Закон также обязывает организации и индивидуальных предпринимателей в этих регионах начать применять контрольно-кассовую технику в расчетах с 1 февраля 2025 года. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.