МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла пакет из двух законов, направленных на усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегические сектора российской экономики. Глава Минвостока назвал сумму доходов бюджета от инвестпроектов в ДФО

Этот пакет разработан в целях предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обороны и безопасности государства, а также в целях совершенствования правового регулирования в этой сфере и улучшения инвестиционного климата в стране.

Первый закон детализирует процедуру информирования председателя правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозобщества, чтобы председатель принял решение о необходимости ее вынесения на рассмотрение этой комиссии. При этом определяется перечень хозобществ, в отношении которых такая процедура обязательна.

Также предусматривается предварительное согласование сделок, совершаемых иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал российского хозобщества.

Второй закон вводит обязательное предварительное согласование сделок и получение решений органов госвласти, влекущих за собой предоставление стратегическому хозяйственному обществу, находящемуся под контролем иностранного инвестора, права на добычу (вылов) определенных видов биоресурсов в размере более 35% от общего допустимого улова. Это касается биоресурсов, перечень которых утвердит правительство.

При этом запрещается выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом. А разрешения, действие которых было приостановлено, будут аннулироваться в случаях, когда законность такого заключения подтверждена судом или это заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.

Помимо этого, контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься хотя бы одним из стратегических видов деятельности, должны будут предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ получение лицензии или другого разрешительного документа на такую деятельность.

В то же время иностранной организации, которую контролируют россияне, не имеющие другого гражданства и являющиеся налоговыми резидентами РФ, не нужно будет предварительно согласовывать сделки, если эта организация заранее представила информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Предполагается, что первый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, а второй — через 90 дней после опубликования.