МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предоставляющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) права открывать и вести банковские счета кредитных организаций. Госдума повысила страховые выплаты при авариях на опасных объектах

Первоначальная редакция расширяла перечень счетов и операций Банка России за 2022 год, которые будет проверять Счетная палата РФ в следующем году. Однако в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о предоставлении АСВ права открывать и вести банковские счета кредитных организаций.

Одновременно устанавливается, что на АСВ не распространяются положения законодательства о банках и банковской деятельности, регулирующие порядок: госрегистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций; ликвидации или реорганизации кредитных организаций; предоставления информации о деятельности кредитных организаций; обеспечения требований устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций, соблюдения иных обязательных требований и нормативов.

Помимо этого, к отношениям, возникающим при осуществлении АСВ возложенных на него законом о страховании вкладов функций, будут применяться положения Гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установленные для кредитных организаций.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.