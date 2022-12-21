МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, передает госагентство Белта. Белорусский посол оценил договор с Россией о косвенных налогах

Ранее договор ратифицировала нижняя палата парламента, теперь законопроект должен подписать президент.

"Договор разработан в целях углубления экономического сотрудничества, устранения налоговых барьеров во взаимных торговле и инвестициях, системного сотрудничества и взаимопомощи налоговых органов государств в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле", — говорится в сообщении. В документе определены общие подходы по проведению Белоруссией и Россией налоговой политики в части косвенного налогообложения.

Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам был подписан с целью сближения законодательств государств — участников Союзного государства в налоговой сфере 3 октября 2022 года в Москве.