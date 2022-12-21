МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий физлицам без комиссий переводить деньги между своими счетами в разных банках. Юрист рассказал, как мошенники учат своих жертв обманывать банки

Документ внесен депутатом Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия – За правду") и сенатором Николаем Журавлевым. Он запрещает кредитным организациям взимать комиссионное вознаграждение за рублевые переводы между счетами физлица в разных банках, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ, в размере, который ежемесячно в совокупности не превышает размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках. Сейчас это 1,4 миллиона рублей.

Однако профильный комитет Госдумы по финансовому рынку планирует ко второму чтению уточнить размер средств, которые можно переводить без комиссии. "Комитету представляется не вполне обоснованным выбор авторами именно такого предельного размера суммы переводов в месяц, до достижения которого не будут взиматься комиссии. Указанная сумма ни экономически, ни юридически никак не соотносится с правоотношениями в части исполнения кредитной организацией распоряжений о переводе денежных средств клиентов", — говорится в заключении комитета.

Законопроект также запрещает дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа их внесения (продление договора вклада, перевод со счета в банке или операторе финансовой платформы, внесение наличных денег), а также от приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе у лиц, связанных с кредитной организацией.

Однако "проектируемый запрет дифференциации процентных ставок сделает невозможным применение стимулирующих ставок в случаях, когда это экономически обоснованно и отвечает интересам клиентов", отмечает комитет.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что обязанность кредитных организаций переводить без комиссий по поручению физлица денежные средства в размере до 1,4 миллиона рублей предусмотрена исключительно по счетам (вкладам) в банке, в отношении которого наступил страховой случай. "Таким образом, проектируемая норма нуждается в уточнении", — сказано в заключении кабмина.