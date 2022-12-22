МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предоставляющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) право открывать и вести банковские счета кредитных организаций. Страховщики получат право вести банковские счета кредитных организаций

При этом на АСВ не распространяются положения законодательства о банках и банковской деятельности, регулирующие порядок госрегистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций; ликвидации или реорганизации кредитных организаций; предоставления информации об их деятельности; обеспечения требований устойчивости и финансовой надежности кредитных организаций, соблюдения иных обязательных требований и нормативов.

К отношениям, возникающим при осуществлении функций АСВ в рамках закона о страховании вкладов, будут применяться положения Гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, установленные для кредитных организаций.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.