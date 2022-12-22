МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, сохраняющий права владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на льготы по НДФЛ при переводе иностранных ценных бумаг из-за санкций от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому. Владельцам ИИС сохранят право льготы по НДФЛ при переводе бумаг

ИИС — это специальный брокерский счет, для которого предусмотрены льготы по налогу на доходы физических лиц. ИСС бывают двух типов (А и Б): по первому предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, по второму — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета.

Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет. В случае закрытия ИИС раньше этого срока или выведения с него средств владельцу придется вернуть государству средства, полученные в рамках налоговых льгот. Кроме того, в случае заключения нового договора ИИС старый должен быть прекращен в течение месяца.

В связи с санкциями Запада против российских банков и финансовых организаций российские брокеры стали переводить иностранные ценные бумаги своих клиентов к другим профучастникам рынка. При таком переводе владельцы ИИС могут потерять право на соответствующие налоговые льготы, в связи с чем потребовались изменения в законодательство.

Согласно новому закону, передача иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому из-за санкций не влечет прекращения договора ИИС. Это касается правоотношений, связанных с прекращением учета таких бумаг на ИИС в период с 24 февраля 2022 года до вступления закона в силу.

Кроме того, положения пункта 2 статьи 10.2.1 закона "О рынке ценных бумаг" в части срока прекращения договора ИИС не будут применяться к договорам, прекращенным после 24 февраля, но не позже, чем через месяц после вступления нового закона в силу. Сам закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

В минувшую среду Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в части исполнения обязанностей налогового агента профучастником рынка ценных бумаг, который в 2022 году получил ценные бумаги от другого профучастника в связи с их переводом из одного депозитария в другой по решению ЦБ РФ. Они позволят профучастнику учитывать фактические расходы владельца этих бумаг, связанные с их приобретением и хранением, на основании документов и (или) сведений, переданных ему другим профучастником, в том числе в электронной форме. Причем эти документы и сведения должны храниться налоговым агентом в течение пяти лет.