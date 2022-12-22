МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Государственная дума приняла закон, который регулирует работу такси, включая доступ водителей к сфере, трудоустройство самозанятых и формирование реестра автомобилей. В ГД одобрили запрет для иностранцев на управление бизнесом в сфере такси

По словам одного из соавторов документа, члена комитета нижней палаты парламента по транспорту и транспортной инфраструктуре Александра Толмачева, водителями такси не смогут быть судимые или подвергаемые уголовному преследованию лица. При этом, самозанятые получат право на работу при наличии дополнительной страховки.

Депутат добавил, что пассажирам в случае ДТП выплатят компенсацию. Все риски должны быть застрахованы со стороны работников таксопарка и самозанятых, подчеркнул он.

Закон также обязывает такси предоставлять "уполномоченным органам" доступ к необходимой информации.