МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране есть все ресурсы для выполнения приоритетных программ. Мантуров рассказал, когда "Аэрофлот" получит отечественные самолеты

"Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что шесть основных направлений работы на 2023 год уже назначены.