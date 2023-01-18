Правительство не поддержало проект о выходном 31 декабря
Правительство не одобрило проект об признании 31 декабря выходным днем
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство России не одобрило законопроект об установлении 31 декабря выходным днем. Соответствующий отзыв опубликован в базе Государственной Думы.
Согласно документу, предлагаемую меру признали избыточной.
Парламентарии от партии ЛДПР в декабре 2020 года внесли в ГД проект о внесении изменений в Трудовой кодекс, а именно установлении новогодних каникул с 31 декабря по 6 января с сохранением установленного законодательством числа выходных. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2024 года.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал РИА Новости, что в палате рассмотрят документ после получения отзыва кабмина.