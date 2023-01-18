МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство России не одобрило законопроект об установлении 31 декабря выходным днем. Соответствующий отзыв опубликован в базе Государственной Думы. Россиянам рассказали, как удобнее распорядиться отпуском в 2023 году

Согласно документу, предлагаемую меру признали избыточной.

Парламентарии от партии ЛДПР в декабре 2020 года внесли в ГД проект о внесении изменений в Трудовой кодекс, а именно установлении новогодних каникул с 31 декабря по 6 января с сохранением установленного законодательством числа выходных. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отмечал РИА Новости, что в палате рассмотрят документ после получения отзыва кабмина.