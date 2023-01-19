РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв — ПРАЙМ. "Автодор" рассчитывает построить новую трассу Джубга-Сочи в Краснодарском крае к 2027-2028 годам, начнет с обхода Адлера, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко. В Швейцарии выяснили, что многие компании ЕС продолжают работу в России

"Сейчас государственная компания активно занимается проработкой вариантов строительства дорог Южного кластера: это в первую очередь Джубга-Сочи, которую мы уже в этом году начнем проектировать, обход Адлера, чтобы можно было расшить пробки, которые есть в Сочи. В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи", — сказал он.

"Доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 год, без каких-либо светофоров и каких-либо пересечений в одном уровне", — уточнил Петушенко, также отметив, что проектирование обхода Адлера начнется уже в этом году.

В пресс-службе "Автодора" в свою очередь уточнили, что сроки строительства актуальны в случае подкрепления проекта достаточным финансированием.

Проект трассы Джубга-Сочи находится в проработке несколько лет, однако в прошлом году он вновь начал активно обсуждаться. Как ранее отмечал Петушенко в интервью РИА Новости, дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов вместо нынешних суток.

"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.