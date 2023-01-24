МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ограниченном доступе к информации, содержащейся в госинформсистеме мониторинга за оборотом маркируемых товаров, с целью ее обработки. Третье чтение запланировано на 25 января. В ГД готовят изменение правил информирования потребителей о товарах

Документ дает право пользователям государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров на последующую обработку информации, содержащейся в этой системе. Сейчас они имеют доступ к этой информации без возможности ее обработки.

При этом законопроект устанавливает, что обезличенная информация из системы, полученная в результате такой обработки, будет являться информацией ограниченного доступа. Согласно документу, российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данные производитель и импортер товара и лица, которым они поручили ее обработку.

"Законопроектом уточняются особенности использования, хранения обезличенной информации, полученной в результате обработки оператором информационной системы. Законодательное предоставление возможности использования цифровых технологий для обработки информации, содержащейся в государственной информационной системе маркировки продукции, необходимо в целях противодействия антироссийским санкциям, развития стратегического планирования и преодоления межотраслевых и межрегиональных рыночных диспропорций в экономике", — пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, важным также является закрепление в законе "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" указания на возможность обработки информации, доступной в соответствующей информсистеме производителю и импортеру товара, исключительно в их собственных интересах.

Предполагается, что закон, который также содержит изменения в Земельный кодекс и закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.