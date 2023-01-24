АСТАНА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве при авиационных происшествиях, заявили в пресс-службе лидера страны. Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", — сказано в релизе.

Казахстан и Китай подписали соглашение в Пекине 11 сентября 2019 года. Парламент Казахстана ратифицировал его 12 января этого года.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената (верхней палаты) парламента ранее сообщал, что в соответствии с документом страны будут осуществлять организацию и выполнение поисково-спасательных операций за исключением морских. Граница районов поиска определена по казахстанско-китайской государственной границе и границе между прилегающими районами. Страна, которая намерена направить поисково-спасательные службы на территорию второго государства, должна подать соответствующий запрос.

В рамках соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами и службами поиска и спасения двух государств. Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасению, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасению, обмен поисково-спасательной информацией и опытом, отмечал профильный комитет.