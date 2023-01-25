МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Идею "Справедливой России — За правду" о предоставлении стипендии детям участников специальной операции нужно распространить на другие категории россиян, заявил депутат Денис Парфенов.

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

ЛДПР предлагает установить стипендию студентам не ниже МРОТ

Ранее фракция во главе Сергеем Мироновым представила законопроект о государственной социальной стипендии для детей участников СВО. Документ направили в правительство для получения отзыва, копия есть распоряжении РИА Новости.

По словам Парфенова, в России учится много талантливых детей, поэтому обсуждение такой инициативы необходимо.

"Так идея, в целом здравая, надо по деталям глянуть. Обсудим. Причин не поддерживать не вижу", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что партия поддерживает все инициативы, которые будут полезны народу или его большей части.

"Тут надо посмотреть, при всем уважении к участникам спецоперации, понятно, что должны быть льготы и достаточно широкие", — добавил парламентарий.