В Госдуме предложили расширить инициативу по стипендиям
Депутат Парфенов: нужно расширить инициативу по стипендии детям участникам СВО
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Идею "Справедливой России — За правду" о предоставлении стипендии детям участников специальной операции нужно распространить на другие категории россиян, заявил депутат Денис Парфенов.
Ранее фракция во главе Сергеем Мироновым представила законопроект о государственной социальной стипендии для детей участников СВО. Документ направили в правительство для получения отзыва, копия есть распоряжении РИА Новости.
По словам Парфенова, в России учится много талантливых детей, поэтому обсуждение такой инициативы необходимо.
"Так идея, в целом здравая, надо по деталям глянуть. Обсудим. Причин не поддерживать не вижу", — отметил он.
Депутат подчеркнул, что партия поддерживает все инициативы, которые будут полезны народу или его большей части.
"Тут надо посмотреть, при всем уважении к участникам спецоперации, понятно, что должны быть льготы и достаточно широкие", — добавил парламентарий.