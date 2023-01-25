МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Идею "Справедливой России — За правду" о предоставлении стипендии детям участников специальной операции нужно распространить на другие категории россиян, заявил депутат Денис Парфенов. ЛДПР предлагает установить стипендию студентам не ниже МРОТ

Ранее фракция во главе Сергеем Мироновым представила законопроект о государственной социальной стипендии для детей участников СВО. Документ направили в правительство для получения отзыва, копия есть распоряжении РИА Новости.

По словам Парфенова, в России учится много талантливых детей, поэтому обсуждение такой инициативы необходимо.

"Так идея, в целом здравая, надо по деталям глянуть. Обсудим. Причин не поддерживать не вижу", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что партия поддерживает все инициативы, которые будут полезны народу или его большей части.

"Тут надо посмотреть, при всем уважении к участникам спецоперации, понятно, что должны быть льготы и достаточно широкие", — добавил парламентарий.