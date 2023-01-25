МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о взыскании по суду с иностранного инвестора по иску российского стратегического хозобщества причиненных ему убытков. Чистый убыток Boeing вырос в 2022 году на 18 процентов

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску российского хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозобществу, а также возмещения вреда, причиненного его имуществу, в связи с недобросовестным осуществлением таким инвестором своих прав.

Одновременно в законе "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" закрепляются положения, согласно которым при применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной умышленно недобросовестным иностранным инвестором в нарушение требований данного закона, судом могут быть взысканы в доход РФ акции (доли) стратегического хозобщества, его имущество, а также доходы, которые получены иностранным инвестором в результате совершения сделки.

По мнению комитета по финрынку, "в современной ситуации, отягченной санкционным давлением со стороны иностранных государств, ужесточение контроля над российскими компаниями с иностранными инвестициями, а также ужесточение наказания в случае нарушения порядка осуществления иностранных инвестиций в стратегически значимые для России предприятия являются логичными и своевременными мерами для обеспечения безопасности государства".

Кроме того, предлагаемая законопроектом норма "имеет исключительный характер и будет применяться только в случае неправомерных действий иностранных инвесторов", замечает комитет. При этом он обращает внимание, что ограничение участия иностранных инвесторов в стратегических отраслях промышленности в целом характерно для зарубежных юрисдикций.

Например, в США действует поправка Экзон-Флорио, закон об анализе рисков иностранных инвестиций, которые наделяют комитет по иностранным инвестициям в экономику США широкими полномочиями по проверке сделок по слиянию и поглощению на недопущение угрозы национальной безопасности. Такой же подход применяется в Испании, Франции, Финляндии, отмечается в заключении комитета.