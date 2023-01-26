МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Работа над законопроектом о северном завозе идет нормально, документ могут принять в весеннюю сессию, заявил вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Госдума в первом чтении увеличила субсидии на сельхозстрахование в ДФО

"Работа (над законопроектом о северном завозе – ред.) идет нормально. Мы надеемся на то, что в весеннюю сессию закон будет принят", — отметил замглавы правительства в интервью НТВ.

По его словам, в документе прописаны элементы, которые позволят существенно снизить стоимость поставляемых продуктов, строительных материалов, товаров.

Трутнев добавил, что ответственные за северный завоз чиновники сделали выводы из проблем с доставкой товаров в Магадан и Певек, возникших больше года назад и решенных в ручном режиме.

"Уже в этом году диспетчирование северного завоза было гораздо более организовано. Поэтому таких срывов, пробок уже не было", — подчеркнул полпред.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что законопроект о северном завозе планируется внести на рассмотрение Госдумы до 1 марта 2023 года. По его данным, более трех миллионов человек в 25 российских регионах зависят от снабжения в рамках северного завоза, а его государственное субсидирование превышает 14 миллиардов рублей в год.

Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития по поручению президента России. Документ предусматривает распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети логистической инфраструктуры, создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.