МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, рассказали в пресс-службе кабмина. Глава Минфина Британии пообещал поддержать рост экономики страны

Отмечается, что в документе предусмотрен кластерный подход для привлечения инвестиций в экономику сибирских регионов. Целью реализации стратегии названо формирование условий для повышения конкурентоспособности экономик.

Согласно документу, в 2023-2025 годах реализуют наиболее проработанные проекты, в том числе одобренные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Затем, в 2031-2035 годах планируется трансформировать социально-экономическое развитие Сибири. Наконец, к 2035 году ожидается выход экономик на более высокий уровень самодостаточности и сокращение доли госинвестиций.

"Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных кластеров: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь", — подчеркнула пресс-служба.

Кроме того, к 2030 году ожидается создание более 500 тысяч рабочих мест и привлечение более 16 триллионов рублей инвестиций.