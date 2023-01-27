МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фонд "Круг добра" планируют освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями, соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в материалах на сайте Минфина России. Путин продлил нулевой НДС для электричек до 2035 года

"Фонд "Круг добра" освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств. Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые освобождают Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра" от уплаты НДС при передаче не зарегистрированных в России лекарств. Такой законопроект одобрен на заседании правительства РФ", — сообщает Минфин.

Поясняется, что от НДС будет освобождена реализация фонду лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну без уплаты НДС на основании разрешения Минздрава России для лечения детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Также от уплаты НДС освобождается передача таких лекарств фондом "Круг добра" государственным медицинским организациям, говорится в материалах. "Благодаря освобождению от НДС, у Фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей", – отметил м инистр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в материалах.

Сейчас при ввозе в РФ незарегистрированных лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями действует налоговая льгота: импортеры, ввозящие такие лекарства в интересах и по поручению фонда "Круг добра", не уплачивают НДС при условии представления в таможенные органы разрешения Минздрава РФ. Однако при дальнейшей передаче этих лекарств "Кругу добра", а затем при передаче из фонда непосредственно медицинским организациям НДС должен исчисляться и уплачиваться в общеустановленном порядке.

Законопроект отменяет НДС не только при ввозе лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), но и при их передаче сначала фонду "Круг добра", а затем и соответствующим организациям.