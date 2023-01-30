ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Власти заканчивают работу над законом о северном завозе, который позволит удешевить конечную стоимость товаров, которые доставляют на северные территории России, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Трутнев рассказал о работе над законом о северном завозе

"Мы уже заканчиваем работу над законом о северном завозе. Хотим, чтобы на все северные территории продукты, лекарства, строительные материалы прибывали вовремя и по более низкой цене. Мы хотим снизить разницу цен между Дальним Востоком и другой частью России", — сказал Трутнев журналистам.

Проект федерального закона "О северном завозе" разработан Минвостокразвития РФ по поручению главы государства. Законопроект предусматривает распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети логистической инфраструктуры, создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал, что законопроект о северном завозе планируется внести на рассмотрение Государственной думы до 1 марта 2023 года. По его данным, свыше 3 миллионов человек в 25 регионах России зависят от снабжения в рамках северного завоза, а его государственное субсидирование превышает 14 миллиардов рублей в год.