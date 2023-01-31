Путин ждет предложения о доступе разработчиков софта к персональным данным
Путин ждет предложения о доступе разработчиков софта к персональным данным к 15 октября
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по доступу разработчиков российского софта к обезличенным персональным данным. Соответствующий документ размещен на портале Кремля.
Согласно поручению, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другие заинтересованные организации должны подготовить предложения "о предоставлении отечественным разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным данным в целях удовлетворения их потребностей в объеме, необходимом для создания и внедрения технологий машинного обучения", а также о допмерах поддержки новых и действующих проектов в области ИИ.
Срок выполнения — 15 октября текущего года.
Кроме того, президент поручил правительству до 15 марта включить мероприятия по внедрению искусственного интеллекта в качестве приоритетной задачи в программы инвестиционного развития компаний с госучастием.