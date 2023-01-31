МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по доступу разработчиков российского софта к обезличенным персональным данным. Соответствующий документ размещен на портале Кремля. В РКН рассказали о жалобах на неправомерную обработку персональных данных

Согласно поручению, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другие заинтересованные организации должны подготовить предложения "о предоставлении отечественным разработчикам программного обеспечения доступа к обезличенным персональным данным в целях удовлетворения их потребностей в объеме, необходимом для создания и внедрения технологий машинного обучения", а также о допмерах поддержки новых и действующих проектов в области ИИ.

Срок выполнения — 15 октября текущего года.

Кроме того, президент поручил правительству до 15 марта включить мероприятия по внедрению искусственного интеллекта в качестве приоритетной задачи в программы инвестиционного развития компаний с госучастием.