МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство России к 1 сентября обеспечит более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, которая была создана с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение президента Владимира Путина размещено на интернет-портале Кремля. Чернышенко: российский рынок ИИ-технологий должен вырасти минимум вдвое

Как сказано в тексте документа, кабмин, "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и другие заинтересованные организации должны обеспечить "более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта".

Правительство также обеспечит изменение требований и норм, которые препятствуют внедрению технологий ИИ в экономический и социальный сектора, и реализует иные меры для создания условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Подчеркивается, что срок исполнения поручения — до 1 сентября 2023 года.