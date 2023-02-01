МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На закон о госзакупках по контрактной системе до конца СВО стоит наложить мораторий, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко. Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический комплекс "Велфарм-М"

"С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства", — отметила она, выступая на заседании верхней палаты парламента.

Парламентарий поручила вице-спикеру Николаю Журавлеву подготовить соответствующее обращение в правительство, обещав обсудить этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Матвиенко, временный мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, инвестируя в развитие собственной инфраструктуры и экономики. Она добавила, что освоение средств с июля по декабрь является проблематичным, особенно в регионах с коротким строительным сезоном.

"Бюджет принимаем к 1 декабря, а выделенные деньги осваивают с июля. Что, опять класть асфальт в дождь, а стройку вести в морозы?", — сказала спикер.