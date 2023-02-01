МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркируемых товаров к информации, содержащейся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом таких товаров. Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября

Документ дает право пользователям государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров на последующую обработку информации, содержащейся в этой системе. Сейчас они имеют доступ к этой информации без возможности ее обработки.

По мнению законодателей, информация о подлежащих маркировке товарах станет более доступной. При этом ранее Госдума при рассмотрении закона уточнила, что пользователям информационной системы станет доступна обезличенная информация, полученная после обработки оператором.

При этом закон устанавливает, что обезличенная информация, полученная в результате такой обработки и содержащаяся в этой информационной системе, является информацией ограниченного доступа. Российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данный производитель и импортер товара, а также лица, которым они поручили ее обработку.