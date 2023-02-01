МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации пока не вел консультации с правительством России о моратории на закон о госзакупках, позицию органа не знает, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

"Мы пока не вели консультации с правительством и не знаем (его) точку зрения", — отметила она.

Ранее в среду парламентарий предложила ввести мораторий на закон о госзакупках по контрактной системе на время СВО, чтобы регионы могли быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры, добавив, что обсудит этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.