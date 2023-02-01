МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Контроль за ценой и качеством продукции должен быть обеспечен в случае приостановки действия закона о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) на время проведения специальной военной операции (СВО), заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"). Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила ввести мораторий на закон о контрактной системе в сфере госзакупок на время проведения СВО, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. Матвиенко при этом сообщила, что обсудит эту тему с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Инициативу ввести мораторий на время специальной военной операции на реализацию закона 44-ФЗ в целом поддерживаю, однако контроль за ценой и качеством должен быть", — прокомментировала Школкина, напомнив, что по этому закону практически всегда во главу угла встает цена, а качество уходит на второе место. Ведь зачастую, по ее словам, по 44-ФЗ выигрывает "тот поставщик, который дает наименьшую цену, тот, кто не имеет необходимых производственных мощностей, да и находится за тысячу километров от места, где он выиграл этот конкурс".

"И таким образом, получается, что или срываются контракты, или поставляется продукция далеко не требуемого качества. Когда мы вводим мораторий на действие закона 44-ФЗ, с одной стороны, это, возможно, плюс, появляется возможность выбрать поставщика с известным качеством выполнения работ и оказания услуг. Однако важно, чтобы при этом соотношение цены-качества было оптимальным", — считает депутат.

Она также обратила внимание, что 44-ФЗ распространяется и на оборонный комплекс. "Сегодня на этот закон жалуются, что, когда решение нужно принимать молниеносно и быстро, не можешь обойтись без этого закона, и даже если товар, продукцию не поставят, надо выходить снова на торги и опять проходить заново все процедуры, и опять же не факт, что будет добросовестный подрядчик", — сказала Школкина.