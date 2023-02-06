МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта публиковать в декларациях персональные данные сенаторов и депутатов. Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Документ предусматривает, что в сети будут размещать обобщенную, статистическую, информацию о предоставлении парламентариями отчетов по доходам и расходам без их персональных данных. Кроме того, планируется ввести поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона

По словам главы комитета Государственной думы по конституционному законодательству Павла Крашенинникова, закон сохранит все механизмы подачи деклараций депутатами и сенаторами, речь об уменьшении контроля не идет.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.