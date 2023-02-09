МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на обеспечение независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от аудируемых ими лиц. Правительство рассмотрит законопроект о поддержке разработчиков ПО

В частности, в законе "Об аудиторской деятельности" дается определение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. Это документ, содержащий основные требования к обеспечению независимости таких лиц, в том числе к выявлению обстоятельств, создающих угрозу их независимости и рисков ее возникновения, а также меры по предотвращению, устранению такой угрозы либо снижению ее уровня.

Одновременно уточняется перечень лиц, являющихся зависимыми с аудиторской организацией и аудитором, а также случаи, запрещающие оказание аудиторских и сопутствующих услуг. В частности, запрещается проведение аудита и оказание сопутствующих услуг в случаях, когда аудиторская организация или индивидуальный аудитор являются акционерами аудируемого лица или контролируют его, либо, наоборот, находятся под его контролем.

Помимо этого, уточняется перечень требований к аудиторской организации, за нарушение которых она может быть исключена из реестра аудиторов по предписанию Банка России.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.