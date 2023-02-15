МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации перенесет заседание на 22 февраля по просьбе правительства России, чтобы рассмотреть изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, заявила спикер Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента. Совфед перенесет заседание на 22 февраля

"Мы "сдвигаем" заседание с 1 марта на 22 февраля, потому что правительство обратилось к нам с просьбой — "До 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", — пояснила она, отметив, что заседание перенесли по просьбе российского правительства.

По словам Матвиенко, за всей необходимой информацией о заседаниях СФ нужно обращаться на официальных портал палаты.