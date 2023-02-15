МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об обнулении НДПИ при добыче полиметаллических руд на месторождениях в Красноярском крае. Правительство намерено ограничить дисконт на нефть Urals при расчете НДПИ

Исходя из условий документа, под его действие подпадает компания "Русская платина" Мусы Бажаева, которая планирует разрабатывать в Норильском промышленном районе Черногорское месторождение медно-никелевых руд и южный участок месторождения "Норильск-1". У "Русской платины" есть соглашение об операционном партнерстве с "Норникелем", согласно которому тот предоставит доступ к своей инфраструктуре, а также возьмет на себя реализацию произведенной продукции.

Закон предусматривает обнуление НДПИ на 12 лет, начиная с 2026 года, при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих медь и (или) никель, металлы платиновой группы, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края. Для этого недропользователю предоставляется право в течение этого периода применять нулевой коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы).

Это касается участков недр, лицензия на пользование которыми впервые выдана до 1 января 2014 года, а степень выработанности запасов на 1 января 2022 года составляла менее 1%. Причем в добываемой руде, в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на начало 2022 года, содержание металлов платиновой группы должно было составлять не менее 1 грамма и не более 4 граммов на 1 тонну руды.

Льгота не предоставляется резидентам особых экономических зон любого типа, территорий опережающего развития, Арктической зоны РФ, участникам региональных инвестпроектов или специнвестконтрактов. Получатель льготы должен быть стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и до конца 2023 года заключить с Минфином и Минприроды России инвестиционное соглашение о добыче металлов платиновой группы на участках в Красноярском крае с планируемым объемом капитальных вложений на 2023–2029 годы не менее 89 миллиардов рублей без учета НДС.

При этом закон допускает возможность продления действия нулевого коэффициента Кмкр, а следовательно, и обнуления НДПИ, еще на 8 лет. Согласно пояснительной записке, это будет возможно в случае, "если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже 2000 долларов США за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре".

Документ должен вступить в силу со дня официального опубликования.