Предложения по мораторию на закон о госзакупках подготовят до 15 марта
Матвиенко поручила подготовить предложения по мораторию на закон о госзакупках до 15 марта
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву и главам профильных комитетов до 15 марта подготовить законодательные предложения по мораторию на закон о контрактной системе.
В ходе пленарного заседания палаты в среду Журавлев рассказал о совместной работе с правительством по этой теме. Он заявил, что "до конца февраля договоримся с правительством по конкретным мерам и внесем законопроект в Госдуму".
В ответ Матвиенко напомнила ему, что февраль — это короткий месяц, и следует учитывать это в своей работе.
Журавлев попросил спикера не ставить конкретной даты, поскольку "закон сложный, много разных позиций".
Тогда Матвиенко предложила дать сенаторам месяц на доработку предложений по мораторию закона о госзакупках. "До 15 марта закончить и принять решение", — заключила она.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации, чтобы регионы могли быстрее осваивать средства. Этот вопрос она планировала обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.