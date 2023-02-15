МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву и главам профильных комитетов до 15 марта подготовить законодательные предложения по мораторию на закон о контрактной системе. Минэнерго поддержало ввод моратория на повышение тарифов на перевозку угля

В ходе пленарного заседания палаты в среду Журавлев рассказал о совместной работе с правительством по этой теме. Он заявил, что "до конца февраля договоримся с правительством по конкретным мерам и внесем законопроект в Госдуму".

В ответ Матвиенко напомнила ему, что февраль — это короткий месяц, и следует учитывать это в своей работе.

Журавлев попросил спикера не ставить конкретной даты, поскольку "закон сложный, много разных позиций".

Тогда Матвиенко предложила дать сенаторам месяц на доработку предложений по мораторию закона о госзакупках. "До 15 марта закончить и принять решение", — заключила она.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до окончания спецоперации, чтобы регионы могли быстрее осваивать средства. Этот вопрос она планировала обсудить с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.