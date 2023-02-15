МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла два закона о приостановке и денонсации российско-латвийского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении доходов и капитала. "Газпром" вывели из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи с СВО.

"Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать", — отметил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Согласно пояснению, действия латвийской стороны "не обоснованы с международно-правовой точки зрения" и являются нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров

Подчеркивается, что в документе были прописаны порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимости, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов, взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения, а также недискриминация и обмен информацией.