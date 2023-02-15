МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Штрафы за курение и употребление спиртного в транспорте необходимо значительно увеличить, также следует сформировать "черный список" для авиадебоширов. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии "Единая Россия" Султан Хазмаев. В России придумали способ доказать, что водитель не пользовался смартфоном

"Предлагаю в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков на транспорте", — сказал парламентарий.

Он отметил наличие в обществе "ясного запроса" на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению.

Также Хазмаев подчеркнул необходимость формирования "черного списка" авиадебоширов.

Ранее крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air заявила, что поддерживает идею ужесточения наказания для авиадебоширов и готова участвовать в рассмотрении вопроса.