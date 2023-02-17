ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает внесения в Госдуму в эту весеннюю сессию законопроекта о регулировании института небанковских поставщиков платежных услуг, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Украинские "Рошен" и Nemiroff предложили запретить продавать в России

Регулятор в январе 2022 года сообщил, что разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и компаниям из сферы финтеха, а также нефинансовым организациям и небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги.

"Мы в эту весеннюю сессию планируем, что в Думе начнется рассмотрение законопроекта… Дальше надеемся, что дальше он пойдет как обычно, сколько обычно это занимает", — сказала Бакина журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Она добавила, что концептуально все заинтересованные ведомства поддержали нормы законопроекта.

При этом Бакина отметила, что крайне важно синхронизировать регулирование института небанковских поставщиков платежных услуг и технологии открытых программных интерфейсов, поскольку первые будут активными потребителями технологий.