МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обнуление НДПИ при добыче полиметаллических руд на красноярских месторождениях. Госдума одобрила в первом чтении вычет по НДПИ для "Газпром нефти"

Отмечается, что НДПИ обнулят в том числе для компании "Русская платина" в 2026 году на 12 лет с правом продления на восемь лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре на рынке при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих медь, никель, металлы платиновой группы, на участках недр, расположенных на территории Красноярского края. недропользователи также получат право применять нулевой коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы).

Закон коснется участков, лицензированных до 2014 года, с менее чем процентом степени выработанности запасов. Кроме того, содержание металлов платиновой группы в добываемой руде должно было составлять не менее одного грамма и не более четырех граммов на одну тонну руды.

Льгота не предоставляется резидентам особых экономических зон любого типа, территорий опережающего развития, Арктической зоны РФ, участникам региональных инвестпроектов или специнвестконтрактов. Получатель льготы должен быть стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений и до конца 2023 года заключить с Минфином и Минприроды России инвестиционное соглашение о добыче металлов платиновой группы на участках в Красноярском крае с планируемым объемом капитальных вложений на 2023–2029 годы не менее 89 миллиардов рублей без учета НДС.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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