Аудиторам обеспечили независимость от аудируемых лиц
Путин подписал закон для обеспечения независимости аудиторов от аудируемых лиц
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин подписал закон об обеспечении независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от проверяемых ими лиц.
Так, документ включает в себя требования для обеспечения независимости аудиторов, включая выявление обстоятельств, которые угрожают их независимости и рисков возникновения такой ситуации, а также меры по предотвращению, устранению такой угрозы либо снижению ее уровня.
Одновременно уточняется перечень лиц, являющихся зависимыми с аудиторской организацией и аудитором, случаи, запрещающие оказание аудиторских и сопутствующих услуг, например, если проверяющие являются акционерами аудируемого лица или контролируют его, либо, наоборот, находятся под его контролем, а также требования к аудиторской организации, за нарушение которых она может быть исключена из реестра аудиторов по предписанию Банка России.
Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.