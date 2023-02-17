МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин подписал закон об обеспечении независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от проверяемых ими лиц. Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Так, документ включает в себя требования для обеспечения независимости аудиторов, включая выявление обстоятельств, которые угрожают их независимости и рисков возникновения такой ситуации, а также меры по предотвращению, устранению такой угрозы либо снижению ее уровня.

Одновременно уточняется перечень лиц, являющихся зависимыми с аудиторской организацией и аудитором, случаи, запрещающие оказание аудиторских и сопутствующих услуг, например, если проверяющие являются акционерами аудируемого лица или контролируют его, либо, наоборот, находятся под его контролем, а также требования к аудиторской организации, за нарушение которых она может быть исключена из реестра аудиторов по предписанию Банка России.

Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.