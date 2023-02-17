МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за Ростехнадзором закрепляется право утверждения маркшейдерских работ (определение положений месторождений). Путин обнулил НДПИ для проекта "Русской платины" в Норильске

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 3 и 24 закона Российской Федерации "О недрах", согласно которым орган федерального государственного горного надзора (Ростехнадзор) утверждает правила производства маркшейдерских работ.

До вступления документа в силу в законодательстве не было положений, которые определяют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный утверждать требования к производству маркшейдерских работ, включающих в себя организацию и осуществление маркшейдерских наблюдений.

Обеспечение соблюдения установленных требований по производству маркшейдерских работ направлено на исключение рисков возникновения аварий и инцидентов при проведении работ, связанных с пользованием недрами.

Глава государства также подписал закон о бронировании водителями грузовиков времени для пересечения российской границы.

Как пояснял РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия"), основная цель нововведений — экономия времени водителей. Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии, на многих скапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы, отмечал он.

Согласно закону, порядок работы "электронной очереди" будет определять правительство. Он будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования времени и даты, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые могут проезжать пункты контроля вне очереди.

Кроме того, правительство утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу.

В соответствии с законом, новый порядок международных грузовых перевозок должен заработать с 1 сентября текущего года, за исключением ряда положений.

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