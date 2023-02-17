МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин России разработал проект постановления правительства, которым устанавливаются правила признания физического лица художником-ювелиром, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Российский ювелирный рынок сократился на девять процентов в 2022 году

"Минфин России разработал проект постановления правительства РФ, которым устанавливаются правила признания физического лица художником-ювелиром", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что, получив такой статус, художники-ювелиры смогут вставать на спецучет, став полноправными участниками рынка, и приобретать драгоценные металлы и драгоценные камни для творчества у других субъектов отрасли. "Это расширит возможности мастеров, создающих уникальные штучные ювелирные изделия и вносящих вклад в российское ювелирное искусство", — отмечает Минфин.

Также добавляется, что решение о присвоении статуса принимается специальной комиссией, в состав которой войдут в том числе эксперты по культурным ценностям, аттестованные Минкультуры России. Кроме того, проект постановления устанавливает порядок работы комиссии Гохрана о признании физического лица художником-ювелиром. В России повысили порог покупки ювелирных изделий без паспорта

"Как ранее было определено, художник-ювелир – это физическое лицо, осуществляющее на профессиональной основе самостоятельную творческую деятельность, изготавливающее ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней, и получившее статус художника-ювелира в соответствии с правилами", — напомнил Минфин.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой — до 400 тысяч рублей. В рамках закона с 1 марта 2024 года вступают в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).