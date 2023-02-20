МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации планирует рассмотреть 22 февраля ограничение заимствований иностранных слов в русском языке, денонсацию договоров с Советом Европы (СЕ), а также поправки в отношении "нефтяных" налогов, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов

Согласно релизу, сенаторы на заседании 22 февраля обсудят изменения в закон о государственном языке в части защиты русского языка от иностранных заимствований, в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в плане обеспечения бесплатного проезда школьных автобусов по платным автомобильным дорогам, в Налоговый кодекс касательно регулирования налогообложения нефтяного сектора и освобождения некоторых лекарственных препаратов от НДС.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законы о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, а также б особенностях исполнения бюджетов в текущем году.