МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Заключение под стражу в качестве меры пресечения для предпринимателей необходимо отменить, если дело не касается государственного финансирования или коррупции, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. В Госдуму перевнесут законопроект о легализации майнинга

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему.

"Экономический состав преступлений предпринимателей должен оплачиваться этими же предпринимателями рублем, а не мерой заключения", — заявил Хамзаев.

При этом депутат подчеркнул, что необходимо отменить возможность "заключения под стражу предпринимателей, когда дело не касается государственных денег и коррупции".

"Предприниматели должны быть полезны для общества всегда. Особенно, когда дело касается споров в суде между двумя предпринимателями", — резюмировал он.