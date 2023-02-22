МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция". Третье чтение запланировано на 28 февраля. Глава "Роскосмоса" призвал наращивать производство спутников

"Изменения приняты в интересах обеспечения эффективной работы космической отрасли. Специалисты "Роскосмоса" смогут квалифицированно осуществить представительство в органах управления акционерных обществ, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики и имеет кооперационные связи", — пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Документ разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

Таким образом, представители "Роскосмоса" смогут участвовать в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики; имеет кооперационные связи, но не является их акционером; либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.

В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указано в пояснительной записке.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.