Госдума одобрила в первом чтении проект о смягчении мер пресечения в отношении бизнеса
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об уточнении оснований меры пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций, в частности, о приоритете избрания такой меры пресечения для них, которая бы позволила продолжать предпринимательскую деятельность.
"Законопроектом уточняются основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в ней отмечается, что статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.
Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, пишут авторы инициативы.
Принятие законопроекта позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, отмечают авторы инициативы.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.
https://1prime.ru/government/20230222/839886090.html