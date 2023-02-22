МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об уточнении оснований меры пресечения в отношении предпринимателей и членов органов правления коммерческих организаций, в частности, о приоритете избрания такой меры пресечения для них, которая бы позволила продолжать предпринимательскую деятельность. Госдума одобрила обнуление НДС для верфей, инвестирующих в свое развитие

"Законопроектом уточняются основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, устанавливается приоритет применения судом в отношении указанных лиц иной меры пресечения, позволяющей продолжить осуществление ими предпринимательской деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в ней отмечается, что статья 109 УПК дополняется отдельной частью, согласно которой необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования, пишут авторы инициативы.

Принятие законопроекта позволит расширить гарантии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в ходе осуществления уголовного преследования, отмечают авторы инициативы.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.