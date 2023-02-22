МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Сенаторы на пленарном заседании в среду одобрили закон о гарантии бесплатного проезда школьным автобусам по платным дорогам. Госдума приняла закон о проезде школьных автобусов по платным дорогам

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба — "Единая Россия").

Профильные комитеты СФ поддержали данный закон.

По замыслу авторов инициативы детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.

Авторы объясняют необходимость данного закона повышением "комфортности проезда детей к месту обучения и участия в развивающих мероприятиях".

"Это позволит организовать перевозку детей по наиболее оптимальному маршруту (более короткому, минуя заторы на дорогах, по дороге с более качественным дорожным покрытием) без ущерба для бюджета образовательной организации или иной организации, осуществляющей перевозку детей", — говорится в заключении комитета СФ по экономической политике.