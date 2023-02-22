МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что попросил сенаторов взять на контроль программу бесплатной газификации в регионах, так как назревает проблема с межбюджетными трансфертами — все еще не подготовлены документы. В России продолжат программу бесплатной газификации

"Правительство выделило 2,4 млрд рублей на то, чтобы выплаты (на газификацию — ред.) льготникам достигли обозначенного президентом уровня, но сейчас назревает проблема с межбюджетными трансфертами. В подавляющем большинстве субъектов все еще не подготовлена необходимая нормативка. Осталось немного времени, после чего эти деньги вернутся обратно в Резервный фонд. Попросил сенаторов также взять этот вопрос на контроль и помочь регионам оперативно решить эту задачу", — написал Турчак в своем телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа бесплатной газификации в стране будет продолжена.