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2023
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Совфед одобрил ограничение использования иностранных слов в русском языке
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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий ограничение использования иностранных слов в русском языке за некоторым исключением. Отмечается, что документ закрепит в Законе "О... ПРАЙМ, 22.02.2023
экономика, госпроекты, новости, совфед, закон, русский язык
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий ограничение использования иностранных слов в русском языке за некоторым исключением.
Отмечается, что документ закрепит в Законе "О государственном языке" статус русского как языка государствообразующего народа, а также введет понятие нормы современного литературного языка.
Закон предлагает установить список сфер со строгим соблюдением этих норм, в том числе в образовании и СМИ.
Подчеркивается, что должностным лицам, государственным и муниципальным информационным системам разрешат использовать заимствования при отсутствии русскоязычных аналогов.