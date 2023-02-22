МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий ограничение использования иностранных слов в русском языке за некоторым исключением. Совфед рассмотрит закон об ограничении иностранных слов в языке

Отмечается, что документ закрепит в Законе "О государственном языке" статус русского как языка государствообразующего народа, а также введет понятие нормы современного литературного языка.

Закон предлагает установить список сфер со строгим соблюдением этих норм, в том числе в образовании и СМИ.

Подчеркивается, что должностным лицам, государственным и муниципальным информационным системам разрешат использовать заимствования при отсутствии русскоязычных аналогов.