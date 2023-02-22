МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об изменении порядка осуществления перевозок грузов повышенной опасности с разрешительного на уведомительный с использованием электронного документооборота. Белорусский грузооборот сократился в 2022 году

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали данную инициативу к принятию.

"Взамен разрешительного порядка осуществления перевозок грузов повышенной опасности внутренним водным и железнодорожным транспортом Федеральным законом вводится уведомительный порядок с использованием электронного документооборота в рамках единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности", — говорится в заключении комитета Совфеда по экономической политике.

Авторы подчёркивают, что эта оптимизация не будет касаться процедуры оформления разрешений на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, так как "данный вид деятельности не подлежит лицензированию и целесообразно сохранить требование о необходимости оформления специальных разрешений на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом".