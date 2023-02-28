МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об обеспечении участия представителей госкорпорации "Роскосмос" в работе советов директоров компаний, в отношении которых используется "золотая акция". Мишустин назвал кандидатов в совдир "Шереметьево"

Изменения приняты для обеспечения эффективной работы космической отрасли, пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Документ разрешает работникам "Роскосмоса" выступать представителями РФ в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ (АО), в отношении которых используется специальное право ("золотая акция").

Таким образом, представители "Роскосмоса" смогут участвовать в работе наблюдательных советов и ревизионных комиссий АО, в отношении которых госкорпорация обеспечивает реализацию единой государственной политики; имеет кооперационные связи, но не является их акционером; либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые решения.

В настоящее время к таким организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", указано в пояснительной записке.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.