МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах в пределах 15 тысяч рублей, не проходя идентификацию. Третье чтение запланировано на 1 марта. Россияне увеличили траты на покупки в интернете в 2022 году почти на треть

Документ разработан в целях повышения качества и доступности банковских услуг. Его принятие предоставит гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизирует административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации, говорится в пояснительной записке.

Сейчас физлицо может без прохождения идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тысяч рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории РФ. Чтобы совершить аналогичную покупку в иностранном интернет-магазине, необходимо пройти идентификацию — либо упрощенную, либо с личной явкой в отделение банка.

При этом ввиду сложившейся внешнеполитической ситуации и включения крупнейших российских банков в санкционные списки недружественных стран у граждан все чаще возникают проблемы с оплатой покупок в привычных иностранных интернет-магазинах.

Поэтому законопроект позволяет кредитным организациям переводить электронные денежные средства клиента-физлица в пределах 15 тысяч рублей без проведения его идентификации в пользу зарубежной организации на оплату товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Идентификация не будет проводится в подобном случае и в отношении представителя клиента-физлица, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца.

При этом у кредитных организаций сохранится обязанность выявлять подозрительные операции, совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит контролировать совершаемые операции на надлежащем уровне, считает автор этой законодательной инициативы, депутат Андрей Луговой (ЛДПР).

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.