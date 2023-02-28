МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минфин России совместно с Банком России прорабатывает проект указа, обязывающий эмитентов евробондов выпускать замещающие облигации, ожидает его в ближайшие несколько месяцев, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. Минфин предложит ОФЗ двух серий в первый день весны

"Было предложение Андрея Леонидовича (Костина, главы ВТБ — ред.) президенту сделать обязательным выпуск замещающих облигаций в рамках обслуживания внешнего долга. Такой проект указа сейчас Минфином и Центробанком прорабатывается", — сказал Чебесков, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

"Есть, конечно, там вопросы. Некоторые эмитенты считают, что должны быть исключения из этого, но в целом это идет по линии того, что такие механизмы нужны, чтобы если это деньги российских инвесторов, то они должны быть в российской инфраструктуре. Это обезопасит и инвестора, и эмитента, и даст больше ликвидности инвесторам", — добавил он.

В кулуарах форума Чебесков уточнил, что ожидает соответствующий указ в течение нескольких месяцев. "С указами сложно всегда говорить, но я думаю, что в ближайшие пару месяцев", — сказал он.

Банк России считает необходимым переходить от рекомендаций к обязанности выпускать замещающие облигации, но разрешить делать исключения в рамках межправительственной комиссии, говорила ранее в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ЦБ РФ в конце прошлого года рекомендовал участникам финансового рынка использовать механизм замещающих облигаций для исполнения обязательств по еврооблигациям.