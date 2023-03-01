МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Обязательная маркировка велосипедов начнется в России 1 сентября 2024 года вместо марта текущего года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Правительство продлило эксперимент по маркировке медизделий до 31 августа

"В пункте 14 перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г… слова "1 марта 2023 г." заменить словами "1 сентября 2024 г.", — говорится в документе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2020 года подписал распоряжение, которое расширило список товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно документу, маркировка велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесных) и велосипедных рам должна была начаться 1 сентября 2021 года.

Позже, в сентябре 2021 года, статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в своем интервью РИА Новости говорил о том, что старт маркировки этой товарной группы был отложен, но она будет введена поэтапно уже в 2022 году. Однако после этого распоряжением правительства в качестве даты начала обязательной маркировки было установлено 1 марта 2023 года.